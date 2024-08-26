Более 1,5 тыс человек узнали о туристическом потенциале Подмосковья на фестивале

В рамках совместного проекта министерства культуры и туризма Московской области и Комитета по туризму города Москвы «Москва + Подмосковье: два ритма идеального путешествия» на площадке ВДНХ 24 августа прошло мероприятие «Подмосковье — область впечатлений», где Московская область представила свой культурно-туристический потенциал. Его посетили свыше 1,5 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Для гостей подготовили мастер-классы и развлекательную программу, благодаря которым Подмосковье предстало как регион, богатый на туристические маршруты и достопримечательности.

Так, в рамках знакомства с Серпуховом состоялись мастер-классы по рисованию кофе и вином, по созданию картины по мотивам натюрморта Н. С. Гончаровой «Георгины». Организатором программы выступил Серпуховский историко-художественный музей. При этом для гостей провели презентации гастрономических брендов муниципалитета и организовали викторину и «Кто хочет стать туристом Города С?».

Свою программу в рамках фестиваля представил Дмитровский округ. Перед зрителями выступил образцовый коллектив «Ансамбль танца „Сюрприз“, образцовый коллектив „Хореографический ансамбль „Задумка“, образцовый коллектив „Фольклорный ансамбль „Задоринка“, народный коллектив „Ансамбль народной музыки „Дмитровские рожечники“. При этом музей-заповедник „Дмитровский кремль“ показал костюмированное представление об интерактивных программах.

Мастер-классы по живописи и изготовлению тарелок из гипса организовали представители г. о. Солнечногорск. При этом гостям представили свои гастрономические бренды и провели для них викторины и лотереи, где разыграли сертификат на двоих на посещение улиточной фермы SolEcoSnails и сертификат на проживание в эко-деревне «Бабин двор».

Музей-заповедник «Коломенский кремль» представил игру для детей и взрослых «Построй Коломенский кремль» с использованием части 3D-макета Коломенского кремля XVI века, мастер-класс «Карта древней Коломны», на котором участники с помощью создания карты старинной Коломны познакомились с историей города, его устройством, названием улиц и городскими легендами. Помимо этого, состоялась игра «Мамонтовый след», в ходе которой гости смогли откопать и собрать полный скелет динозавра, а также найти настоящий зуб мамонта.

Подмосковье является одним из самых популярных регионов для внутреннего туризма. В июне 2024 года стенд о туристическом потенциале региона был представлен на IV Российском туристическом форуме «Путешествуй!». При этом в Московской области ежегодно проводятся традиционные фестивали, куда приезжают зрители из разных регионов страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.