Более 1,5 тонн отходов сдали на утилизацию жители Реутова в ходе экоакции

В рамках очередной экоакции по раздельному сбору отходов, прошедшей на территории городского округа Реутов, участники собрали более 1,5 тонн будущего вторсырья. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Что приносили участники: пластиковые, жестяные и алюминиевые тары, металлические изделия, стекло, картон, фольгу, а также упаковки «тетрапак» и электролом.

В акции приняли участие более 500 человек.

Техническую поддержку в вывозе отходов оказал региональный оператор Ногинского кластера. Регоператор помог вывезти не только все виды стекла, картона и прочих разновидностей макулатуры, но и пластиковые крышечки в рамках одноименного благотворительного проекта «Добрые крышечки».

«Добрые крышечки» — это инициатива, в рамках которой можно помочь детям с особенностями развития, сдав сухие пластиковые крышки в специальные пункты приема. Например, в магазины сети ВкусВилл и Перекресток.

В рамках участия граждан в раздельном сборе отходов по итогам лета в городских округах Чехов, Серпухов, Подольск осуществлен вывоз «Добрых крышечек». При поддержке регоператора Чеховского кластера в трех округах было вывезено более 1,5 тонн будущего вторсырья.

Ранее глава региона Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье благодаря технологиям есть возможность фиксировать эконарушения, наказывать злоумышленников и изымать транспортные средства, с которых сбрасывается строймусор.

«Мы были инициаторами в вопросах фотовидеофиксации, и президент нас поддержал. Смысл заключается в том, что раньше мы могли только остановить машину с мусором, чтобы проверить. Но разве все машины проверишь? Отсюда и возникали несанкционированные свалки, которые раздражали всех», — сказал Воробьев.