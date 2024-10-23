Более 140 тыс жителей обратились за услугами центра занятости в МФЦ Подмосковья

По итогам 9 месяцев текущего года в МФЦ Подмосковья более 140 тыс. граждан обратились за услугой подтверждения или перерегистрации статуса безработного, а также за выдачей справок центра занятости населения. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи региона.

«Услуги по содействию занятости населению в МФЦ Московской области начали оказывать еще в 2021 году. За это время многие жители оценили удобство такого формата взаимодействия с ЦЗН, так как за получением и подтверждением статуса безработного они могут обращаться в офисы «Мои документы» по месту регистрации», — отметила директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.

Чтобы воспользоваться услугой, сначала необходимо подать заявление на портале «Работа России». Для этого понадобится подтвержденная учетная запись на едином портале государственных услуг. После этого на электронную почту гражданина поступит приглашение на прием к специалисту МФЦ.

Статус безработного соискателю присвоят не позднее 11 дней после принятия заявления в работу, а также назначат ежемесячное пособие. Подтверждать этот статус необходимо очной явкой в офис МФЦ не более двух раз в месяц. Уведомление о дате и времени приема также пришлют на электронную почту.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также глава региона отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.