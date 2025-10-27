Более 140 т мусора сдали жители Реутова на переработку в рамках проекта «Мегабак»

Реутов продолжает принимать активное участие в подмосковном проекте «Мегабак» по переработке вторсырья, собрав более 140 тонн мусор. Площадка для сбора находится по адресу: ул. Новая, дом № 1А. Пункт сбора работает с понедельника по субботу с 9:00 до 18:00, сообщает пресс-служба администрации округа.

За III квартал жители принесли на площадку 56 тонн картона и бумаги, 6,2 тонн пластика, 15 тонн стеклотары и 64 тонны металла и жести. Кроме того, в городе установлены 116 специализированных баков, куда можно сдать одежду, текстиль, резиновые и кожаные изделия, которые тоже в будущем переработают.

«Сортировка происходит следующим образом. В первую очередь отбираются те изделия, которые можно отправить на переработку. Это резина, картон, бумага, пластик, стекло, металл, дерево. А мусор, который не подлежит переработке, конечно же, уходит на утилизацию», — прокомментировала начальник управления комплексного развития территории и экологии администрации Реутова Надежда Крылова.

Проект «Мегабак» был запущен в начале 2019 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Главными задачами комплекса мероприятий являются формирование экологической грамотности у населения и предотвращение появления новых стихийных свалок.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.