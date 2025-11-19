Более 14 тыс молодых педагогов работают в сфере образования в Подмосковье

Каждый четвертый учитель в Подмосковье является молодым педагогом. Сегодня в школах региона работают более 14 тысяч молодых учителей в возрасте до 35 лет, а количество молодых специалистов со стажем до трех лет выросло более чем на 40% за два года. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

«У нас в Подмосковье работают более 53 тысяч учителей, из них свыше 26% — это молодые учителя, без которых невозможно представить развитие образовательных технологий и современных методик. Мы понимаем всю значимость поддержки молодого поколения преподавателей, поэтому создаем необходимые условия для профессионального роста и обеспечиваем меры поддержки», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Так, при приеме на работу в школы Подмосковья молодым специалистам полагается пособие — 150 тыс. рублей. Из них 50 тыс. выплачиваются при трудоустройстве, а 100 тыс. — по окончании второго года работы. При этом получивший пособие молодой педагог должен отработать учителем в регионе не менее трех лет. Также в течение трех лет после трудоустройства молодые специалисты могут получать доплату размером 6 тыс. рублей каждый месяц. Ежемесячная надбавка предусмотрена и за классное руководство: в населенных пунктах с численностью населения 100 и более тыс. человек в размере 11 тыс. рублей, а в населенных пунктах с численностью населения менее 100 тыс. человек — в размере 16 тыс. рублей.

«Я переехал из Костромы в Подмосковье и это мой первый учебный год здесь. От государства я получаю ежемесячную компенсацию аренды жилья, а также выплату для молодых специалистов. Такая поддержка очень важна для молодых учителей, которые только начали свой путь в профессиональной карьере. В своей работе я стремлюсь вдохновлять учеников на изучение русского языка и формировать у них любовь к родной культуре. Для меня особенно важно видеть интерес и желание детей познавать новое. И коллеги меня поддерживают, это очень ценно», — рассказал Дмитрий Смирнов, учитель русского языка и литературы из школы «Мозаика» в городском округе Красногорск.

Учителя в Московской области могут получать компенсацию аренды жилья — до 30 тыс. рублей ежемесячно. Она предусмотрена для преподавателей по семи направлениям: русский язык и литература, математика, информатика, физика, химия, биология, начальные классы. Сегодня выплату получают более шести тысяч педагогов.

Также для учителей региона действует программа «Социальная ипотека» — квартира приобретается за счет бюджета области, а участник программы платит только проценты по кредиту. С 2016 года более 700 педагогов региона приобрели квартиру за счет полученного сертификата на жилье. А с прошлого года для учителей ввели и «Бюджетную ипотеку» — государство компенсирует 15% от стоимости квартиры, а ипотечная ставка снижается на 2%.

Чтобы стать учителем в Подмосковье, необходимо направить заявку на карьерном портале. Там же размещены актуальные вакансии, подробности трудоустройства и ответы на самые частые вопросы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поздравил педагогов с наступающим Днем учителя и наградил лучших сотрудников сферы образования.

«Сегодня мы чествуем наших педагогов, воспитателей, учителей начальных классов и директоров образовательных учреждений. Во многом успехи, которые мы видим в системе образования, обеспечены благодаря вашему профессионализму», — отметил губернатор Подмосковья.

Воробьев поблагодарил команды преподавателей. Он отметил, что за последние 10 лет количество учеников школ в регионе увеличилось.