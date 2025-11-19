Более 13 тыс медработников Подмосковья воспользовались компенсацией аренды жилья

С начала 2025 года на портале госуслуг Московской области подано свыше 13 тысяч заявлений на получение выплаты медицинским работникам по аренде жилого помещения. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Оформить выплату могут специалисты с высшим или средним медицинским образованием, которые являются сотрудниками медучреждений государственной системы здравоохранения Подмосковья и работают не менее чем на одну полную ставку. При этом у заявителя и членов его семьи не должно быть в собственности жилья на территории Московской области.

Чтобы получить услугу, необходимо авторизоваться на портале с помощью ЕСИА и заполнить онлайн-форму заявления. Отметим, теперь в обновленной электронной форме больше не нужно вводить расчетный счет — достаточно указать номер зарплатной карты «МИР», а умный сервис мгновенно проверит его корректность и сразу сообщит об ошибке, если она допущена.

Сумма компенсации по аренде жилья составляет от 20 до 30 тыс. рублей, в зависимости от городского округа, где трудоустроен специалист. В случае если за выплатой обращается семья, в которой оба супруга — медработники, то они получат от 30 до 45 тыс. рублей.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Поддержка» — «Льготы и выплаты». Предоставляется бесплатно в течение 10 рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.