Более 1,3 млн человек побывали в парках Подмосковья за прошедшую неделю

С 4 по 10 ноября парки Подмосковья посетило более 1,3 млн человек, что на 63 тыс. больше аналогичного периода 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«На территории Московской области расположены 209 парков культуры и отдыха, а также 8 каруселей, установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей региона», — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Самая большая посещаемость за прошедшую неделю была зафиксирована в воскресенье. Более 254 тыс. человек побывало в парках 10 ноября. За все выходные дни посещаемость составила более 506 тыс. человек. В будни средняя посещаемость парков составляла более 162,6 тыс. человек.

Самые посещаемые парки за прошедшую неделю:

Балашиха, Пехорка — 46,2 тыс. человек;

Пушкинский, Городской парк — 36,2 тыс. человек;

Мытищи, парк Мира — 30,5 тыс. человек;

Истра, Фабричный — 25,5 тыс. человек;

Химки, Толстого — 20,1 тыс. человек;

Посещаемость каруселей в муниципалитетах с 4 по 10 ноября составила более 6,53 тыс. человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.