Более 1,3 млн человек побывали в парках Подмосковья за прошедшую неделю

С 11 по 17 ноября парки Подмосковья посетило более 1,3 млн человек, что на 210 тыс. больше аналогичного периода за 2023 год. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«На территории Московской области расположены 209 парков культуры и отдыха, а также 8 каруселей, установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей региона», — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Самая большая посещаемость за прошедшую неделю была зафиксирована в воскресенье. Более 207 тыс. человек побывало в парках 17 ноября. За все выходные дни посещаемость составила более 406 тыс. человек. В будни средняя посещаемость парков составляла более 180,6 тыс. человек.

Самые посещаемые парки за прошедшую неделю:

Балашиха, Пехорка — 43 тыс. человек;

Истра, Фабричный — 27 тыс. человек;

Мытищи, парк Мира — 26 тыс. человек;

Химки, Толстого — 22 тыс. человек;

Люберцы, парк Лапса — 17 тыс. человек.

Посещаемость каруселей в муниципалитетах с 11 по 17 ноября составила более 5,63 тыс. человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.