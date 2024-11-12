Более 1,3 млн человек побывали в парках Подмосковья за прошедшую неделю

С 4 по 10 ноября парки Подмосковья посетило более 1,3 млн человек. Самая большая посещаемость за прошедшую неделю была зафиксирована в воскресенье, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«На территории Московской области расположены 209 парков культуры и отдыха, а также 8 каруселей, установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей региона», — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Более 254 тыс. человек побывало в парках 10 ноября. За все выходные дни посещаемость составила более 506 тыс. человек. В будни средняя посещаемость парков составляла более 162,6 тыс. человек.

Самые посещаемые парки за прошедшую неделю: Балашиха, Пехорка — 46,2 тыс. человек; Пушкинский, Городской парк — 36,2 тыс. человек; Мытищи, парк Мира — 30,5 тыс. человек; Истра, Фабричный — 25,5 тыс. человек; Химки, Толстого — 20,1 тыс. человек.

Посещаемость каруселей в муниципалитетах с 4 по 10 ноября составила более 6,53 тыс. человек.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.