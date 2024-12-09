Более 120 жителей Подмосковья носят почетное звание Героя России

Герой Российской Федерации — это высшее звание, присваиваемое за заслуги перед государством и народом за совершение геройского подвига. В Подмосковье 123 жителя носят почетное высокое звание Героя России, из них 8 героев — участники специальной военной операции, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

Герой РФ охвачены федеральными и региональными льготами. Самой популярной мерой, которая предоставляется за счет региона, является ежемесячная выплата 18 тысяч рублей.

Героям России предоставляются также основные федеральные меры социальной поддержки, такие как: льготы при пользовании транспортными средствами и оплате проезда, льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, компенсация стоимости 100 л бензина, льготы по медицинскому, санаторно-курортному обслуживанию и т. д.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.