Более 120 тыс семей Подмосковья получили выплату на школьную форму

Летние каникулы еще продолжаются. Однако родители школьников уже задумываются о начале нового учебного года. В Подмосковье с начала года выплату на школьную форму получили свыше 120 тыс. семей. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«В августе мы автоматически перечислили выплату на школьную форму 3 000 рублей, а многодетные с низкими доходами получили дополнительно еще по 7 000 рублей на каждого школьника. Особое внимание и поддержку уделяем семьям с детьми-инвалидами, им выплатили по 13 020 рублей», — сообщила первый зампредседателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

Выплата предоставляется детям из многодетных семей и детям-инвалидам на приобретение одежды ребенку для посещения занятий на период его обучения в государственной или муниципальной образовательной организации региона.

В том случае, если выплата не поступила автоматически можно воспользоваться комплексной услугой «Скоро в школу» по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе до 15 августа проверят каждое учебное заведение, чтобы выяснить, все ли готово к новому учебному году. К 1 сентября в Подмосковье за парты сядут 1,084 млн ребят.

«К учебному году мы откроем 39 новых школ и 26 детских садов, а после капремонта заработают еще 40 школ», — написал Воробьев в Telegram-канале.