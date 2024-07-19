Более 120 профилактических мероприятий проведено судебными приставами Подмосковья

6 млн 356 тысяч рублей перечислено в первом полугодии 2024 года в Федеральный бюджет в качестве оплаты штрафов в результате контрольно-надзорной деятельности должностных лиц ГУФССП России по Московской области в отношении юридических лиц, осуществляющих возврат просроченной задолженности, сообщает пресс-служба ведомства.

Важным направлением деятельности ГУФССП России по Московской области является контроль за деятельностью лиц, осуществляющих возврат просроченной задолженности. В рамках защиты прав и законных интересов граждан в сфере деятельности по возврату просроченной задолженности от граждан получено 659 обращений, связанных с нарушением Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Организовано и проведено 123 профилактических мероприятия.

В 66 случаях, где доводы заявителей признаны обоснованными, составлены административные протоколы по ст. 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». Из них 51 протокол составлен в отношении микрокредитных организаций, 12 — в отношении банков, 3 — иных организаций.

На территории Московской области осуществляют деятельность по возврату просроченной задолженности 26 организаций, из них: 13 — профессиональных коллекторских организации; 11 — микрокредитных организаций; 2 — кредитные организации.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.