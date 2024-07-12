Более 120 млн рублей предусмотрено на гранты семейным фермам Подмосковья

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области объявило о старте приема заявок на получение грантов для развития семейных ферм. В рамках конкурса крестьянские (фермерские) хозяйства региона могут получить поддержку до 30 млн рублей, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Конкурс проводится в Московской области уже не первый год и отлично себя зарекомендовал. В прошлом году гранты на общую сумму 118 млн рублей получили 7 семейных ферм.

«У нас уже есть примеры успешно реализованных проектов. Так, один из предпринимателей получил грант на более чем 26 млн рублей и вложил эти средства в развитие овечьей фермы молочного направления в округе Пушкинский. Поголовье овец здесь планируется увеличить с 68 до 1 200. Грантополучатели также реализуют проекты по козоводству, рыбоводству и выращиванию земляники», — рассказал председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергея Двойных, для проектов развития семейных ферм в этом году предусмотрены гранты на 123 млн рублей. Оформить заявку на получение могут аграрии, деятельность которых зарегистрирована в Подмосковье не менее года, а также отсутствуют задолженности. Еще одно важное условие — не менее двух членов семьи главы хозяйства должны официально работать на ферме.

Грант «Агростартап»

Размер гранта: до 30 млн рублей.

Грант может получить глава фермерского хозяйства или индивидуальный предприниматель, занимающийся сельскохозяйственным производством.

Полученные средства фермеры могут вложить в расширение земельных участков, строительство или модернизацию производственной инфраструктуры и объектов хранения. Однако необходимо обеспечить софинансирование расходов в размере не менее 40% от общего объема.

Также средства можно направить на погашение не более 20% льготного инвестиционного кредита, привлекаемого на реализацию бизнес-плана, или на уплату процентов по льготному инвестиционному кредиту в течение 18 месяцев с даты получения гранта.

Прием заявок продлится до 8 августа.

Подать заявку необходимо на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки и подписать усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.