Более 120 камер на контейнерных площадках и подъездах установили в Солнечногорске

В Солнечногорске продолжают расширять систему видеонаблюдения «Безопасный регион». С начала года в городском округе свыше сотни новых камер разместили на подъездах и более 20 — на контейнерных площадках. Еще порядка 100 видеокамер смонтируют и подключат до конца декабря, сообщает замглавы городского округа Максим Барков.

Так, специалисты оборудовали видеонаблюдением дом № 3 по улице Военный городок и ведут работы на домах № 4 и 5.

«Для жителей эта услуга абсолютно бесплатная. Установка и содержание осуществляются за счет бюджета городского округа, жители не несут никаких трат», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков.

Сейчас в округе функционируют порядка 2 тыс. видеокамер, подключенных к системе «Безопасный регион». Они обеспечивают, безопасность жителей, предотвращают противоправные действия, фиксируют факты несанкционированного сброса отходов и акты вандализма.

Видеозаписи с камер отправляются на сервера Государственного управления региональной безопасности. Их могут просмотреть сотрудники полиции, Федеральной службы безопасности, рабочая группа администрации муниципалитета, а также по заявлению — жители.

Единая система видеонаблюдения «Безопасный регион» охватывает всю Московскую область. Она объединяет более 150 тысяч видеокамер на домах и в подъездах, улицах и автодорогах, парках и скверах. Проект реализуют по решению губернатора Андрея Воробьева.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я прежде всего имею в виду видеонаблюдение — систему «Безопасный регион», — подчеркнул Воробьев.