Более 12 т гуманитарного груза передали в зону СВО из Балашихи

Из Балашихи в зону СВО передали более 12 т гуманитарного груза. В него вошли грузопассажирский автомобиль «ГАЗель», мотоциклы «Урал» с колясками, средства связи, коптеры, генераторы, медицинские препараты, продовольствие, вода и другое. В ближайшее время груз доставят бойцам на фронт, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Также из Балашихи передадут 280 продуктовых наборов для местных жителей освобожденных территорий и 800 пар специализированной обуви для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Адресную помощь собрали при поддержке Председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, депутатов Московской областной Думы Николая Черкасова и Тараса Ефимова, главы Балашихи Сергея Юрова, депутатов городского Совета и администрации округа, Балашихинского городского отделения «Боевое братство», а также неравнодушных жителей города.

«В Балашихе уже стало доброй традицией с начала СВО оказывать помощь нашим военнослужащим, землякам. Нам поступают заявки по запросам бойцов. Сейчас во время героических подвигов нашим ребятам в помощь доставим всё необходимое», — сказал депутат Совета депутатов Балашихи Андрей Холод.

В Балашихе действуют два постоянных пункта сбора гуманитарной помощи — в местном отделении «Единой России» на Парковой улице, 7 и в Общественной палате Балашихи на проспекте Ленина, 7/1.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.