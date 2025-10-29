Более 1,2 млн рублей штрафов выписано за нарушения в лесах Подмосковья за неделю

С 20 по 26 октября сотрудники лесной охраны Государственного автономного учреждения «Мособллес» провели масштабную операцию, в ходе которой совместно с представителями МВД, МЧС, местного самоуправления и казачества было организовано 1 248 рейдовых мероприятий в лесах Московской области. Эта активная работа направлена на защиту лесных ресурсов и обеспечение безопасности граждан, а также на предотвращение нарушений, которые могут угрожать экосистеме региона. Об этом сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

Особое внимание в ходе рейдов было уделено территориям, расположенным вблизи населенных пунктов, садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) и популярных местах отдыха граждан. В таких зонах сосредоточены риски, связанные с несанкционированными вырубками деревьев, загрязнением окружающей среды и другими нарушениями лесного законодательства. Сотрудники лесной охраны активно взаимодействовали с местными жителями, информируя их о правилах поведения в лесу и необходимости бережного отношения к природным ресурсам.

В результате проведенных проверок было выявлено 45 нарушений лесного законодательства. Для обеспечения соблюдения правил и норм, были вынесены 20 постановлений, а также наложены штрафы на общую сумму более 1,2 миллиона рублей. Эти меры направлены на предотвращение дальнейших правонарушений и формирование у граждан сознательного отношения к охране лесов.

Работа сотрудников лесной охраны продолжится, так как важно не только выявлять нарушения, но и повышать уровень экологической осведомленности населения. Взаимодействие с различными службами и организациями позволяет более эффективно решать задачи по охране лесов и обеспечению их устойчивого использования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.