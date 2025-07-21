Более 115 учащихся Подмосковья принимают участие в конкурсе «Знание.Лектор»

До 30 июля продолжается прием заявок на пятый сезон Всероссийского конкурса «Знание.Лектор». Жители Московской области могут присоединиться к просветительскому проекту, организованному Российским обществом «Знание». Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

В номинации «Юный лектор» от региона уже зарегистрированы 117 участников — школьников и студентов среднего профессионального образования. Они выбрали одно из семи тематических направлений, наиболее востребованным среди подмосковных конкурсантов стало «Спорт и ЗОЖ».

По словам заместителя генерального директора Российского общества «Знание» Кирилла Хвиля, в этом году на участие в конкурсе в категории «Юный лектор» подали заявки 4 196 молодых людей со всей страны.

«Уже сейчас они делают первые шаги в просвещении: организуют собственные лекции и делятся знаниями со сверстниками», — отметил Хвиль.

Наставниками участников станут государственные деятели, представители сферы образования, культуры и медиа. Среди них — руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, советник президента РФ Елена Ямпольская, специальный представитель президента РФ Михаил Швыдкой, руководитель Росмолодежи Григорий Гуров, заместитель министра культуры РФ Сергей Першин и другие.

Онлайн-встречи и консультации также проведут представители медиа: генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров, главный редактор RT Маргарита Симоньян, военные корреспонденты Александр Коц и Андрей Руденко.

Подать заявку на участие можно на сайте проекта: lektor.znanierussia.ru.

«Знание.Лектор» — проект Общества «Знание», направленный на развитие культуры просвещения в стране. За четыре года в нем участвовала 41 тысяча молодых людей со всей России. Для них провели более 14 тысяч лекций. Пятый сезон проходит в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно в обучении детей самим учиться новому. Раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.

«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев.

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