Более 1,1 тыс аварийных деревьев срубили в Подмосковье в 2024 году

Более 1 167 аварийных и сухостойных деревьев ликвидировали специалисты коммунальной сферы в 2024 году в регионе. Профилактические мероприятия проведены под контролем инспекторского состава Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Наибольший объем работ выполнен в городских округах: Королев, Дубна и Волоколамский.

Опасные насаждения удаляются с целью недопущения их падения в результате неблагоприятных погодных явлений. Эта радикальная мера позволяет предотвратить несчастные случаи. Сотрудники коммунальных служб также ликвидируют и сухие насаждения, которые тоже представляют опасность для жителей, кроме того, портят внешний облик территорий.

Еще одна немаловажная процедура — это кронирование деревьев. В этом случае рабочие удаляют ветви, которые могут повредить, к примеру, линии электропередач. Обрезка позволяет не допустить аварий на сетях.

По вопросам содержания территорий жители всегда могут обратиться в территориальные отделы министерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.