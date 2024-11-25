Более 1,1 млн человек побывали в парках Подмосковья за прошедшую неделю

С 18 по 24 ноября парки Подмосковья посетило всего 1,1 млн человек, что на 32 тыс. больше аналогичного периода за 2023 год. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«На территории Московской области расположены 209 парков культуры и отдыха, а также 8 каруселей, установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей региона», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Самая большая посещаемость за прошедшую неделю была зафиксирована в воскресенье. Более 196 тыс. человек побывало в парках 24 ноября. За все выходные дни посещаемость составила более 350 тыс. человек. В будни средняя посещаемость парков составляла более 166,4 тыс. человек.

Самые посещаемые парки за прошедшую неделю:

Балашиха, Пехорка — 35,5 тыс. человек;

Мытищи, парк Мира — 26 тыс. человек;

Истра, Фабричный — 19,9 тыс. человек;

Химки, Толстого — 18 тыс. человек;

Клин, Сестрорецкий — 16,9 тыс. человек.

Посещаемость каруселей в муниципалитетах с 18 по 24 ноября составила более 3,62 тыс. человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.