Более 106 тыс тонн овощей закрытого грунта собрали в Подмосковье в этом сезоне

Тепличные комплексы Московской области являются одними из ключевых предприятий страны, обеспечивающих жителей свежими овощами круглый год. Подмосковье занимает 2-е место в России по выращиванию овощей закрытого грунта. На территории области функционирует 12 крупных тепличных проектов, занимающих более 221 гектаров, которые представляют собой автоматизированные современные производства, оснащенные передовыми технологиями полива, контроля микроклимата и дополнительного освещения. Благодаря этим инновациям, теплицы позволяют получать стабильные урожаи независимо от сезонных факторов и погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Инфраструктура отрасли включает не только современные теплицы, но и распределительные центры для сортировки и отправки продукции непосредственно в розничные сети. Это обеспечивает жителей региона свежими овощами без сезонных ограничений, а региональные производители — стабильным рынком сбыта.

Одни из ведущих предприятий региона — ООО «ТК Подмосковье» из Воскресенска, где на площади 35 гектаров выращиваются томаты и листовой салат; ООО «Луховицкие овощи» на 57 гектарах ведется выращивание огурцов и томатов; а также ООО «Агрокультура Групп» в Кашире, задействованное в производстве томатов, огурцов и баклажанов на 100 гектарах.

Кроме того, в регионе развивается и перспектива расширения тепличной индустрии. На 27-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2025» было подписано соглашение о строительстве второй очереди тепличного комплекса площадью 15 гектаров в Электростали, реализуемого агрокомплексом «Иванисово». Инвестиционные вложения в этот проект составят около 9 миллиардов рублей.

В ведомстве отметили, что в этом сезоне аграрии уже собрали свыше 106 тысяч тонн овощей закрытого грунта, среди которых более 74 тысяч тонн огурцов, 29 тысяч тонн томатов и около 1,9 тысяч тонн других культур. Тепличный сектор региона создает стабильный источник свежих овощей для жителей Подмосковья и России, и продолжает укреплять свои позиции на рынке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.