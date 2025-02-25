Более 105 тыс детей Подмосковья пойдут в первый класс в 2025 году

Традиционно 1 сентября во всех школах Московской области начнется новый учебный год, но родители будущих первоклассников уже начинают задумываться о выборе школы. В феврале в регионе стартовала упрощенная запись в 1 класс для дошкольников, сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

«В этом году впервые сядут за парты более 105 тысяч детей. Мы упростили для воспитанников образовательных комплексов перевод в начальную школу. Теперь достаточно просто написать заявление на перевод и отдать его воспитателю», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

В ведомстве уточнили, что если родители планируют зачисление в 1 класс не в образовательном комплексе, а в другой школе, то необходимо будет подать заявление на региональном портале госуслуг. Запись в школу по месту жительства будет доступна с 1 апреля по 30 июня. Если образовательное учреждение не по месту жительства, то подать заявление можно с 6 июля.

Подать заявление 1 апреля можно на региональном портале по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.