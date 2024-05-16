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Более 102 тыс сеянцев выкопали в питомниках Подмосковья для акции «Лес Будущего»

В лесных питомниках Подмосковья выкопали более 102 тыс. саженцев деревьев для высадки в рамках акции «Лес Будущего». Всех желающих будут ждать на 16 подготовленных лесных площадках акции, которая пройдет 18 мая. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

В филиалах ГАУ МО «Центрлесхоз» сеянцы сосны, ели и дуба достают из специальных холодильников, которые были сделаны еще в начале весны.

Этот посадочный материл будет использован во время проведения ежегодной акции «Лес Будущего», которая стартует 18 мая в рамках международной акции «Сад Памяти».

Для выбора удобного места можно воспользоваться картой.

Центральной площадкой в этом году станет Озерецкое участковое лесничество в Дмитровском округе. Начало акции — 10:00.

Для участников организуют бесплатные автобусы до места высадки деревьев. Инвентарем и саженцами обеспечат на месте.

Работы по лесовосстановлению в Подмосковье проводятся в рамках национального проекта «Экология» федерального проекта «Сохранение лесов».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.