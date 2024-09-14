Более 100 возвращенных из плена российских военных прилетели в Москву Общество сегодня в 22:30

Находившиеся в украинском плену 103 российских военнослужащих, которые ранее были захвачены ВСУ в Курской области, прилетели в Москву, сообщается в Telegram-канале телеканала «Звезда».

Солдаты будут проходить лечение и реабилитацию в учреждениях Министерства оборон. При обмене пленными посреднические усилия гуманитарного характера российским военным оказали Объединенные Арабские Эмираты. 103 российских военнослужащих, попавших в плен ВСУ под Курском, освобождены и обменены на 103 бойца украинской армии