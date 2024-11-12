Более 100 участников фестиваля «Наш двор» в Подмосковье сыграли в экогольф

Финал IV Московского областного фестиваля-конкурса «Наш двор» прошел 8 ноября в Раменском городском округе по инициативе ассоциации председателей советов МКД Московской области. Регоператор Воскресенского кластера выступил партнером мероприятия и установил площадку для экологической игры — экогольф. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

В ходе фестиваля была организована насыщенная интерактивная программа.

Гости могли попробовать себя:

в роли урбанистов и сконструировать свой идеальный двор;

в росписи сувениров на память;

в игре с экологической направленностью ЭкоГольф.

Более 100 человек прямо на мероприятии проверили свои знания системы «Два бака». Им предстояло не только метко попасть в цель, но и правильно определить, какой вид отходов указан на мяче — вторсырье или неперерабатываемый материал, и в бак какого цвета — синий или серый — его нужно отправить.

Так, благодаря организации Экогольфа региональный оператор дополнил областной фестиваль в сфере жилищно-коммунального хозяйства экологическим просвещением.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.