Более 100 тыс заявлений на статус нуждающегося в соцобслуживании поступило в Подмосковье

На прошедшей неделе на портале госуслуг Московской области подали 2,7 тыс. заявлений для подтверждения статуса нуждающегося в социальном обслуживании, а с начала года онлайн-услугой воспользовались более 100 тысяч раз. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Статус нуждающегося в соцобслуживании присваивают гражданам, которые, например, утратили способность к самообслуживанию и самостоятельному передвижению; являются родителями ребенка с трудностями в социальной адаптации; не имеют работы, средств к существованию, определенного места жительства.

Услуга «Признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании» доступна на региональном портале в разделе «Поддержка» — «Доступная среда». Чтобы получить ее, нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы. При заполнении заявления следует указать способ получения социальных услуг: на дому, в стационарной или полустационарной форме.

Решение поступит в личный кабинет заявителя на портале в течение 5 рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.