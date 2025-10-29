Более 100 тыс заявлений на статус нуждающегося в соцобслуживании поступило в Подмосковье
Фото - © Мобильное приложение «Госуслуги Московской области»/Медиасток.рф
На прошедшей неделе на портале госуслуг Московской области подали 2,7 тыс. заявлений для подтверждения статуса нуждающегося в социальном обслуживании, а с начала года онлайн-услугой воспользовались более 100 тысяч раз. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
Статус нуждающегося в соцобслуживании присваивают гражданам, которые, например, утратили способность к самообслуживанию и самостоятельному передвижению; являются родителями ребенка с трудностями в социальной адаптации; не имеют работы, средств к существованию, определенного места жительства.
Услуга «Признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании» доступна на региональном портале в разделе «Поддержка» — «Доступная среда». Чтобы получить ее, нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы. При заполнении заявления следует указать способ получения социальных услуг: на дому, в стационарной или полустационарной форме.
Решение поступит в личный кабинет заявителя на портале в течение 5 рабочих дней.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.
Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.