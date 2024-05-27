Более 100 тыс социальных карт получили льготники Подмосковья с начала года

Одна из самых популярных и востребованных мер социальной поддержки — бесплатный проезд по социальной карте жителя Московской области. Только с начала года социальную карту оформили свыше 100 тыс. льготников, сообщает пресс-служба регионального Минсоцразвития.

Соцкарта позволяет пользоваться бесплатным проездом в общественном транспорте Москвы и Подмосковья.

«По цифровому формату соцкарты или социальному паспорту также можно получить скидки и льготы в магазинах, аптеках, музеях и парках. Всего в Подмосковье уже свыше 2,4 млн льготников регулярно пользуются соцкартами», — рассказала первый зампредседателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

Получить социальную карту могут пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, ветераны труда, а с прошлого года и дети-сироты.

Достаточно подать заявление на региональном портале госуслуг, для некоторых льготных категорий порядок упрощен — нужно только подтвердить сведения в личном кабинете.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.