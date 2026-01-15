Более 100 сельхозмашин помогают ликвидировать последствия снегопада в Подмосковье

Более 100 единиц сельскохозяйственной техники задействованы для расчистки снега в Московской области после сильного снегопада, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Снегопад, вызванный циклоном «Фрэнсис», стал одним из самых сильных в Московской области за последние годы. За несколько суток высота снежного покрова превысила 50 сантиметров.

Более 100 сельскохозяйственных машин, обычно используемых на полях, были оперативно направлены на расчистку снега. Агропредприятия заранее подготовили технику и навесное оборудование. Тракторы работают в муниципалитетах, деревнях, частном секторе и садовых товариществах, обеспечивая проезд к домам и объектам инфраструктуры.

Сельхозтоваропроизводители региона продолжают сотрудничать с профильными службами для устранения последствий снегопада, в том числе в отдаленных населенных пунктах. Совместная работа позволила восстановить транспортную доступность для жителей и экстренных служб.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что вовлеченность глав округов Подмосковья и энергосетевых компаний в устранение последствий аномального снегопада. Губернатор также отметил партнерскую работу и с «Россетями», и с подразделениями МЧС, с региональными структурами. Это было критически важно, по его словам.