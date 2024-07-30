Более 100 педагогов Подмосковья получат выплату за подготовку стобалльников

В Московской области для учителей, подготовивших двух и более стобалльников, предусмотрено денежное поощрение, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Это адресная мера поддержки для педагогов, чьи ученики показали выдающиеся результаты на ЕГЭ. Наши учителя тратят много сил, энергии на поддержку выпускников, это действительно огромный труд. За подготовку двух и более стобалльников предусмотрена выплата в размере 150 тысяч рублей», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В 2024 году выплату получат 103 педагога.

«Помимо этого, у наших школьников есть хороший стимул чтобы хорошо учиться — мы также поощряем выпускников, которые набрали 100 баллов на ЕГЭ по двум и более предметам. В этом году это 66 выпускников. Они смогут получить выплату в размере 100 тысяч рублей», — сказал спикер Мособлдумы.

По словам Брынцалова, Московская область по праву гордится своими успехами в сфере образования. В этом году закончили школу с отличием и с медалью «За особые успехи в учении» более 7 тысяч выпускников. В этом огромная заслуга педагогов.

Игорь Брынцалов добавил, что в этом году всего выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ — 783: русский язык — 209 чел., литература — 179 чел., математика профильного уровня — 122 чел., химия — 56 чел., информатика — 5 чел., английский язык — 59 чел., история — 34 чел., физика — 97 чел., география — 6 чел., обществознание — 10 чел., биология — 6 чел.

В дополнительные дни, 4 и 5 июля, воспользовались правом улучшить результат по одному учебному предмету по своему выбору из числа учебных предметов, сданных в текущем году, — 7 076 выпускников 11 классов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.