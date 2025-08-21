Более 100 педагогов Егорьевска пользуются мерами господдержки

В Московской области выстроена комплексная система поддержки молодых педагогов. Специалисты могут получить подъемную выплату, ежемесячную надбавку, а также компенсацию на аренду жилья. В муниципальном округе Егорьевск различными мерами поддержки пользуются более 100 педагогов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Как отмечает заместитель главы округа Наталья Леликова в 2024 году почти 50 молодых учителей получили подъемную выплату.

«Молодым педагогам положена специальная выплата в размере 150 000 рублей. 50 000 выплачиваются при поступлении на работу в образовательную организацию, а по окончании второго года работы молодой специалист получит еще 100 0000 рублей. В прошлом году первую часть выплаты получили 32 выпускника, пришедших в школы округа, а 16 специалистов успешно завершили двухлетний период и получили вторую часть подъемной выплаты», — отметила Наталья Леликова.

Помимо разовой выплаты, молодые педагоги получают ежемесячную надбавку к заработной плате в размере 5000 рублей. Для получения данной меры поддержки достаточно иметь одну ставку нагрузки. Такую надбавку получает 51 молодой специалист округа. Кроме того, 7 студентов старших курсов образовательных учреждений, уже начавших работу в педагогической сфере, получают доплату в размере 3000 рублей.

Валерия Дроздова с отличием окончила Государственный социально-гуманитарный университет в городе Коломне. С 1 сентября она начнет работу учителем начальных классов в школе № 4. Также Валерия является участницей проекта «ТОП-100 лучших учителей и выпускников педагогических вузов» и претендует на единовременную выплату в размере 500 000 рублей.

«Меры поддержки являются важным стимулом для молодых педагогов идти работать по специальности. В начале карьеры, когда предстоит пройти сложный период адаптации, еще нет категории и опыта работы, очень важно уверенно стоять на ногах», — отмечает молодой специалист.

Важной мерой поддержки также выступает ежемесячная компенсация в размере 20 000 рублей для педагогических работников, не имеющих собственного жилья на территории Московской области. Выплата из регионального бюджета предусмотрена для учителей русского языка и литературы, математики, информатики, химии, биологии, физики, педагогов начальных классов. В муниципальном округе Егорьевск мерой поддержки пользуются 30 педагогических работников. Также работники образования могут бесплатно посещать бассейн в Физкультурно-оздоровительном комплексе «Гуслица».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что в подмосковных школах на сегодняшний день работают 52 тыс. учителей. Каждый день они дарят ребятам знания, вдохновляют их на новые открытия и достижения, стараются делать уроки интересными.

Воробьев добавил, что власти Московской области стараются сделать все, чтобы областная система образования развивалась.