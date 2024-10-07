Более 100 фактов незаконной рубки выявлено в 2024 году в лесах Подмосковья

Лесная охрана комитета лесного хозяйства Подмосковья регулярно проводит патрулирования земель лесного фонда. В ходе таких мероприятий выявляются нарушения лесного законодательства, в том числе случаи незаконных рубок лесных насаждений. С начала этого года зафиксировано 104 таких нарушения. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

«Протоколы по незаконным рубкам направлены в правоохранительные органы. Возбуждено 20 уголовных дел», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Больше всего нарушителей установлено в Дмитровском — 15, Клинском — 14, Подольском — 10, Бородинском и Истринском — по 9, Волоколамском — 8 лесничествах.

Леса Московской области — защитные: в них возможны только санитарные рубки, которые проводятся после обследования насаждений специалистами.

В случае, если ущерб, причиненный в результате незаконной рубки, составит менее 5 000 рублей, предусмотрено наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 000 до 4 000 рублей согласно ч. 1 ст. 8.28 КоАП РФ «Незаконная рубка».

В случае совершения незаконной рубки лесных насаждений с применением техники предусмотрено наложение административного штрафа, согласно ч. 2 ст. 8.28 КоАП РФ, на граждан в размере от 4 000 до пяти 5 000 рублей с конфискацией продукции незаконного природопользования, а также с конфискацией орудия совершения правонарушения.

Ответственность за незаконную рубку лесных насаждений предусмотрена статьей 260 уголовного кодекса РФ. Если деяние совершено в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, законодательством предусмотрено максимальное наказание, вплоть до лишения свободы на срок до семи лет со штрафом, а также с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.