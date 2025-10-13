Более 100 «Добрых комнат» открылось в Подмосковье

Координатор регионального партийного проекта «Единой России» Линара Самединова рассказала, что первая «Добрая комната» в Подмосковье появилась в 2019 году, передает пресс-служба партии.

«Каждый из нас хотя бы раз бывал в больнице — кто-то с ребенком на приеме, кто-то сам, кто-то навещал близких. И все мы знаем, как мало в этих учреждениях уюта, особенно для самых маленьких пациентов. Холодные стены, мебель, тишина, нарушаемая только звуками медицинской аппаратуры. Для ребенка — это стресс, особенно если он оказался в больнице один, без родителей. Проект „Добрая комната“ появился именно для того, чтобы изменить эту реальность. Это большая социальная инициатива, охватившая все городские округа Подмосковья. В рамках проекта создаются игровые зоны, благоустраиваются холлы, комнаты ожидания, социальные палаты и выписные помещения в больницах и поликлиниках, — поделилась Линара Самединова.

Она добавила, что каждая «Добрая комната» создается с любовью и вниманием к деталям. Здесь проходят мастер-классы, встречи с волонтерами, творческие занятия. Здесь звучит детский смех. И врачи говорят, что дети, попадая в такую атмосферу, действительно, быстрее восстанавливаются.

«Цель проста — помочь детям быстрее восстанавливаться, чувствовать себя в безопасности, окруженными заботой и вниманием. На сегодняшний день в Подмосковье действует более 100 „Добрых комнат“. В каждой — мягкие игрушки, книги, яркие стены, уютная мебель. Эти пространства наполнены любовью и верой в добро», — рассказала Самединова.

По ее словам, проект стал возможен благодаря поддержке подмосковногоотделения партии «Единая Россия», банка «ВТБ», фабрики новогоднего настроения «КОЛОМЕЕВ», подмосковным студенческим отрядам. А победа в конкурсе Фонда президентских грантов позволила создать 10 социальных палат для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

«Добрая комната» уже дважды отмечена на федеральном уровне — проект стал лауреатом премии «Мы вместе», заняв второе место в номинации «Здоровье нации».

«Для меня особенно важно, чтобы детские отделения были не пугающими, а добрыми и человечными. Иногда за день видишь больше, чем за год: как малыш, который утром боялся уколов, вечером уже рисует и смеется. Это и есть настоящее чудо, ради которого все начинается заново», — подчеркнула инициатор проекта.

Линара Самединова также отметила, что проект готовится к новому этапу развития. После капитальных ремонтов и открытия новых медицинских учреждений в Подмосковье «Добрая комната» выходит на новый этап: предстоит обновить оснащение, учесть новые потребности и добавить современные форматы.

«Проект стал доброй традицией для подмосковной команды „Единой России“. Наши коллеги из других регионов также перенимали наш опыт, и проект масштабировался по стране», — сказала Самединова.

В этом году команда проекта проводит масштабную ревизию: актуализирует состояние уже открытых «Добрых комнат», оценивает потребность в создании новых пространств, готовит серию тематических акций, которые пройдут во всех округах Подмосковья.

«Добрая комната» — это не просто проект. Это пространство, где взрослые становятся чуть добрее, а дети — чувствуют себя как дома», — подытожила Линара Самединова.