Более 100 человек приняли участие в праздновании Дня беременных в Щелкове

В Щелковском перинатальном центре состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню беременных. Праздник посетили не только будущие мамы, но и их мужья, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятие открыла приветственная речь Людмилы Григорьевны Амбарцумян, заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи. Она тепло поздравила всех участников, пожелала крепкого здоровья, легких родов и подчеркнула, как важно, чтобы рядом с мамой был надежный и любящий человек.

Также в празднике приняли участие сотрудники отдела ЗАГС, которые рассказали о символике семейных ценностей, сотрудники Щелковского отделения ГИБДД Дмитрий Кручинин и Екатерина Сарычева. Они подняли тему безопасной перевозки малышей.

А заслуженный артист Росси Виктор Петрович Сухонос исполнил для гостей праздника музыкальные композиции.

Для участниц праздника была организована лотерея с ценными призами. Главными среди них стали сертификаты «Мое первое обследование» для малыша и сертификат на контракт на роды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.