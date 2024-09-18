Более 10 тыс заявок поступило на участие в новом конкурсе «Наставничество»

В начале нового учебного года конкурс президентской платформы «Россия — страна возможностей» « Наставничество » за первый месяц набрал свыше 10 тыс. заявок. Об этом сообщает пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».

Конкурс «Наставничество» выявляет и поддерживает лучших в России профессионалов из разных сфер: от рабочих профессий до государственного управления, а также создает условия для поиска масштабирования и тиражирования лучших практик наставничества. Конкурс призван укреплять развитие института наставничества в стране.

Для участников предлагается два направления: «Наставник года» и «Лучшие практики наставничества». Зарегистрироваться можно одновременно в двух направлениях. В каждом треке предусмотрены четыре номинации, однако выбрать нужно одну:

наставник/наставничество на производстве;

наставник/наставничество в сфере образования;

наставник/наставничество в социальной сфере и общественной деятельности;

наставник/наставничество на государственной и муниципальной службе.

«Поздравляю всех педагогов и наставников с началом нового учебного года, временем, которое открывает мир знаний, возможностей и успеха. Конкурс «Наставничество» — это уникальная возможность для профессионалов России продемонстрировать достижения и поделиться опытом. Мы стремимся выявить лучших наставников, которые не только развивают свои сферы, но и вдохновляют других. Уверен, в сотрудничестве с организациями из разных сфер и отраслей, имеющими опыт в развитии лучших наставников и их практик, мы сможем достичь значимых результатов для укрепления института наставничества. Конкурс создает условия для обмена знаниями и масштабирования успешных практик, что в конечном итоге способствует развитию общества в целом. Приглашаем всех, кто имеет успешный опыт в наставничестве, принять участие и внести свой вклад в будущее нашей страны», — отметил руководитель проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Борис Соловьев.

К участию в конкурсе приглашаются граждане РФ в возрасте от 18 лет, соответствующие критериям одной из номинаций, описанных в положении о конкурсе «Наставничество». Регистрация открыта до 25 октября на сайте.

До 27 октября зарегистрированные участники проходят дистанционный отборочный этап. Для этого необходимо:

заполнить заявку;

предоставить рекомендации кадровой службы или письмо-резюме;

создать и загрузить видео-визитку.

Для участников направления «Наставник года» предусмотрено дополнительное задание — дистанционная оценка уровня компетенций. По результатам данной диагностики участники получат рекомендации по развитию надпрофессиональных навыков.

Для конкурсантов направления «Лучшие практики наставничества» дистанционная оценка не предусмотрена.

28 октября стартует технический отбор заявок. Проверяется корректность заполнения заявки и загруженных документов. На основе всех данных отборочного этапа определяются победители, которые представят свои регионы в финале конкурса.

Заключительный очный этап пройдет с 17 по 19 декабря в формате «Фестиваля наставников». Участники получат возможность заявить о себе и о своей практике наставничества, получить профессиональное признание коллег, пройти образовательную программу, стать участником сообщества наставников в Российской Федерации.

Организаторами конкурса «Наставничество» являются министерство просвещения Российской Федерации, министерство науки и высшего образования Российской Федерации, министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), партнерами — автономная некоммерческая организация центр знаний «Машук», ассоциация волонтерских центров, Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых», Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления, операторами — АНО «Россия — страна возможностей» и институт развития профессионального образования.

АНО «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Миссия платформы — создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого. Платформа помогает любому человеку, независимо от того, где он живет, какую профессию он выбрал и в какой семье вырос, получить возможности для своего развития. Это открытая площадка для общения талантливых и неравнодушных людей всех возрастов, обмена опытом между школьниками, студентами, профильными специалистами, предпринимателями, управленцами и волонтерами. Наблюдательный совет АНО «Россия — страна возможностей» возглавляет президент РФ Владимир Путин.