Более 10 молодых специалистов начали работать в учреждениях образования Каширы

В 2024 году ряды каширских работников образования пополнили 11 молодых специалистов. Среди них учителя начальной школы, физической культуры, технологии, математики и информатики, воспитатели, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Кашире особое внимание уделяется повышению качества образования, неразрывно связанного с улучшением условий обучения. Так, в округе в 2023 году завершили капитальный ремонт школы № 9, и сейчас дети учатся в самых комфортных условиях. В этом году 1 сентября капитально отремонтированы здания старшего звена школы № 10 и дошкольного отделения школы в Ожерелье.

Ремонты были выполнены благодаря поддержке правительства Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.