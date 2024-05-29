Более 10 масштабных культурных мероприятий проведут в Ленинском округе в июне

В июне в Ленинском городском округе запланировано провести более 10 крупных культурных мероприятий в рамках сезонного проекта «Лето в Подмосковье», сообщает пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

В течение трех месяцев жители и гости Ленинского округа смогут наслаждаться фестивалями танцев, концертами и другими мероприятиями под открытым небом и литературными вечерами, которые будут проходить на территории парков.

«На протяжении всего летнего периода в нашем округе будут организованы разнообразные культурные и спортивные мероприятия. На июнь уже запланированы масштабные события, такие как фестиваль „Город танцует в парках“, литературные вечера „Поэты на улицах города“ и „С книгой в лето“, фестиваль „Это молодежь“ и другие. В общей сложности, этим летом планируем провести на территории наших парков более 30 крупных мероприятий», — приводятся в сообщении слова главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

В пресс-службе добавили, что в Ленинском городском округе совместно с правительством Московской области разработан туристический маршрут для желающих посетить места для рыбалки, отели, рестораны, конные, спортивные и банные комплексы, церкви и музеи. Более подробно ознакомиться с маршрутом можно по ссылке.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.