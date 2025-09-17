Более 1 тыс соцработников Подмосковья воспользовались компенсацией аренды жилья

На региональном портале услугой по оформлению ежемесячной денежной выплаты на аренду жилья соцработникам воспользовались боле 1 тыс. раз. Услуга была запущена в сентябре 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В услуге работает умный сервис, который проверяет, была ли уже назначена выплата, и отображает информацию об этом на экране. Кроме того, онлайн-сервис предпроверки ранее поданного заявления помогает избежать повторной подачи заявки, если по предыдущей решение еще не принято. Это позволяет сократить количество отказов в предоставлении услуги.

Услуга «Выплаты работникам учреждений социального обслуживания по аренде жилья» доступна на региональном портале в разделе «Соцподдержка» — «Соцпомощь». Воспользоваться ею могут сотрудники социальных учреждений Подмосковья, которые не имеют жилья в регионе. Размер выплаты составляет от 20 до 30 тысяч рублей, а если в этой сфере работают оба супруга, то на семью выделят 30 тысяч рублей.

В ведомстве добавили, что заявление будет рассмотрено в течение 10 рабочих дней. Ответ поступит в личный кабинет на региональном портале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.