Более 1 тыс раз воспользовались онлайн-услугой возмездной опеки в Подмосковье

С начала года на портале госуслуг Московской области услугой по установлению возмездной опеки в отношении несовершеннолетнего воспользовались свыше 1 тысячи раз. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Услуга «Установление возмездной опеки в отношении несовершеннолетнего» доступна на региональном портале в разделе «Соцподдержка» — «Усыновление и опека». Чтобы воспользоваться ею, необходимо авторизоваться через ЕСИА и заполнить электронную форму заявления. Услуга предоставляется бесплатно в течение 9 рабочих дней.

В рамках одной услуги можно подать заявление на установление опеки на возмездных условиях, а также заключить и перезаключить договор о возмездной опеке. Договор на подписание поступает в электронном виде в личный кабинет на региональном портале.

В ведомстве отметили, что к услуге подключен умный сервис, который автоматически проверит сведения обо всех подопечных и предоставит список, из которого следует выбрать определенного ребенка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.