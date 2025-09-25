Более 1 млн руб взыскали судебные приставы Подмосковья с управляющей компании

Судебные приставы во исполнение решения суда добились возврата более 1 млн рублей неустойки по договору оказания услуг в пользу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП РФ по Подмосковью.

Региональный оператор по обращению с ТКО обратился в суд с исковым требованием взыскать с подмосковной управляющей компаний более 1 млн рублей неустойки за несвоевременную оплату оказанных услуг. Проверив представленные истцом расчеты, суд признал их верными и удовлетворил исковые требования, в том числе и расходы по оплате госпошлины в размере 33 440 рублей.

Во исполнение решения суда в отделе судебных приставов по Балашихинскому району и г. Железнодорожный ГУФССП России по Московской области было возбуждено исполнительное производство. Сотрудники службы должным образом проинформировали управляющую компанию о начале принудительного исполнения судебного решения.

В ходе исполнительных действий судебные приставы вынесли постановления об аресте денежных средств, находящихся на банковских счетах организации-должника, и о запрете внесения изменений в ЕГРЮЛ. В связи с тем, что решение суда не было исполнено в установленный законом срок, сотрудники органов принудительного исполнения вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора в размере более 76 тыс. рублей.

В результате планомерного применения комплекса принудительных мер судебные приставы обязали управляющую компанию выплатить региональному оператору по обращению с ТКО более 1 млн рублей неустойки за несвоевременную оплату оказанных услуг и 33 440 рублей расходов по оплате госпошлины. Также была взыскана полная сумма исполнительского сбора.

Судебное решение в пользу добросовестного поставщика услуг исполнено в полном объеме.

