Болатаева: 90% детей в Подмосковье возвращаются в родные семьи

Сохранение кровной семьи остается приоритетом работы службы опеки Подмосковья. Благодаря комплексной поддержке специалистов большинство детей, оказавшихся в трудной ситуации, возвращаются в родные семьи. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

«В Подмосковье мы делаем все, чтобы ребенок оставался в родной семье и в 90% случаев это удается сделать. Пока родители получают помощь специалистов или идет поиск родственников, дети временно воспитываются в гостевой семье. Такой подход позволяет не только минимизировать травмы для ребенка, но и укрепить саму семью», — рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Причины, по которым специалисты органов опеки занимаются устройством детей, как правило, связаны с оставлением детей без присмотра или в опасности — более 50% случаев это алкогольная или наркотическая зависимость родителей, в остальных случаях — когда родители оставляют детей и уходят в неизвестном направлении, а также в случаях их ареста или экстренной госпитализации.

Во всех случаях перед передачей ребенка в гостевую семью, специалисты ведут поиски родственников и близких, кто готов временно взять ребенка.

«Гостевые» семьи — это действующие приемные семьи, на воспитании у которых уже имеются дети-сироты, и их положительный опыт воспитания не менее 3 лет, а также эти родители прошли специальное обучение. Туда ребенок попадает только по собственному желанию и находится в ней максимум 6 месяцев — именно на столько оформляется предварительная опека.

Работа с родными родителями не заканчивается на помещении детей в гостевую семью. Перед специалистами социальной службы стоит важная задача: психологическая помощь и поддержка родителей, разъяснение условий возврата ребенка в семью. Во время первичной консультации сотрудники опеки оценивают ресурсы родителей, выявляют возможные риски возврата ребенка и совместно разрабатывают план, включая сроки и условия.

Родителям даются рекомендации с учетом выявленных обстоятельств — посещение врачей, при необходимости прохождение лечения от алкогольной или наркотической зависимости, трудоустройство, создание условий для проживания и развития ребенка. Специалисты осуществляют сопровождение семьи на всех этапах, за семьей закрепляется психолог, который оказывает психологическую помощь в проработке личных проблем, влияющих на атмосферу в семье.

Параллельно ведется работа с ребенком. Психологи оценивают психоэмоциональное состояние, проводят коррекционную работу, обсуждают переживания, связанные с разлучением с семьей. Обязательно сохраняется возможность встреч ребенка с родителями.

Со временем многие ресурсные приемные родители становятся наставниками для родных мам и пап детей. Все время нахождения ребенка в семье они вместе с социальными службами помогают родителям исправить кризисную ситуацию дома и не потерять контакт с ребенком.

Практика работы с кровными семьями показывает высокую эффективность.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что в Подмосковье очень востребована действующая школа для будущих приемных родителей.

«Дети-сироты. Я об этом говорю, пожалуй, каждый год, потому что для всех это чувствительная тема. И еще раз повторяю, что детских домов, у нас их было 44, у нас нет», — сказал губернатор.