Бойцы СВО поблагодарили колледж «Энергия» в Подмосковье

Студенты и преподаватели Подмосковного колледжа «Энергия» собрали и отправили гуманитарную помощь российским военнослужащим. 15 марта бойцы направили в адрес учебного заведения видеопослание с благодарностью. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Акция «Нашим героям — наша поддержка!» прошла во всех структурных подразделениях колледжа в Реутове, Балашихе и Богородском округе. Преподаватели и студенты подготовили для военнослужащих продукты питания, медикаменты, средства гигиены и теплые вещи. В посылки также вложили письма со словами поддержки.

Гуманитарный груз доставили бойцам на передовую. 15 марта в колледж поступило видеопослание от военнослужащих, в котором они поблагодарили студентов и педагогов за помощь и неравнодушие.

В учебном заведении отметили, что участие в подобных инициативах стало доброй традицией. Студенты продолжают поддерживать защитников страны, подчеркивая значимость такой помощи для тех, кто выполняет боевые задачи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.