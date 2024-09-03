Бойцы губернаторского полка поблагодарили власти Подмосковья за партию помощи

Зампредседателя правительства Подмосковья Вячеслав Духин, министр информации и молодежной политики региона Екатерина Швелидзе и гендиректор телеканала «360» Алексей Каклюгин передали очередную партию помощи 242 губернаторскому полку. Груз доставили в рамках регионального гуманитарного проекта «Доброе дело».

Подмосковье продолжает помогать участникам спецоперации. Бойцам передали три мощных квадроцикла для работы на передовой, а также три системы спутникового интернета Starlink с дополнительными комплектующими.

Бойцам также направили 10 систем радиоэлектронной борьбы для спецтехники. Приборы позволят эффективно противодействовать FPV-дронам противника, а также работе вражеских разведывательных квадрокоптеров. Их устанавливают на тяжелую бронированную технику, например, БМП, танки, а также автомобили.

Бойцы поблагодарили власти Подмосковья за оказанную помощь. Квадроциклы будут выполнять задачи на линии боевого соприкосновения, эвакуировать раненых, доставлять грузы, а последние системы Starlink — обеспечивать связь.

«Выражаем огромную благодарность представителям правительства Московской области — зампреду Вячеславу Духину, министру Екатерине Швелидзе и гендиректору телеканала «360» Алексею Каклюгину. Спасибо, что нас поддерживаете. Вместе мы победим!» — обратился со словами благодарности боец 242 губернаторского полка.

Другой боец рассказал, что в полк поступили установки радиоэлектронной борьбы, которые так необходимы на фронте. Эти модели очень хорошо зарекомендовали себя на передовой.

«Они очень эффективно борются с FPV-дронами, спасают жизни людей, защищают военную технику. Сначала мы проверяем эти установки здесь в подразделении на работоспособность, потом передаем их на «передок» для установки на спецтехнику — танки, БТР, спецмашины», — заявил боец.

Также солдаты показали, как установки прикрепляются к технике и продемонстрировали момент подключения РЭБ. Установки просты в эксплуатации, надежны и эффективны в борьбе с противником.

Ранее в это же подразделение доставили 20 комплектов носимых пехотных систем РЭБ. Такой прибор, закрепленный на амуниции бойца, позволяет защитить его и подразделение от атак дронов-камикадзе.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.