Бойцы «Гюрзы» отметили день образования спецподразделения

12 ноября отмечается день образования спецподразделения Росгвардии — СОБР «Гюрза». Бойцы подразделения на постоянной основе участвуют в выполнении важнейших операций. Они обеспечивают силовое сопровождение при задержании особо опасных преступников, работают по нейтрализации вооруженных бандформирований и изымают из незаконного оборота оружие, взрывчатку и боеприпасы, сообщила пресс-служба ведомства.

Для поддержания высокого уровня подготовки бойцы постоянно проводят тактико-специальные учения. Они отрабатывают огневую, тактическую и физическую подготовку, взаимодействие групп, а также блокирование транспортных средств, что позволяет оперативно реагировать на изменения обстановки.

За текущий период 2025 года силами отряда проведено около 250 спецопераций, к которым было привлечено более 2500 сотрудников. Результатом этой работы стало задержание свыше 100 преступников. Также из незаконного оборота изъято 6 единиц огнестрельного оружия, взрывные устройства, более 200 боевых патронов, порядка 8,5 килограммов наркотиков и около 6 миллионов рублей.

Специалисты «Гюрзы» решают сложнейшие задачи не только в Подмосковье, но и в Северо-Кавказском регионе, а при необходимости готовы к командировкам в любую точку России. Опыт, полученный в полевых условиях и в ходе комплексных операций, позволяет личному составу действовать в самых непростых ситуациях.

За образцовое выполнение долга и проявленное мужество более 30 сотрудников отряда удостоены государственных и ведомственных наград. Среди них — медали «За отличие в охране общественного порядка», «За отвагу», а также ордена «Мужества» и «За заслуги перед Отечеством». «Эти награды являются признанием профессионализма и самоотдачи, которые демонстрируют росгвардейцы в ходе служебной деятельности».

Все эти достижения — закономерный итог ежедневного труда, дисциплины и преданности делу, которые подтверждают, что в спецподразделении служат высококлассные профессионалы, готовые обеспечить безопасность и правопорядок по всей стране.