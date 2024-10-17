Бойцы 242 полка поблагодарили Андрея Воробьева за переданные технику и мебель

В списке гуманитарной помощи мебель для обустройства пунктов дислокации, а также автомобили для подвоза продовольствия и боекомплекта. Бойцы отметили, что машины отличные, развивают хорошую скорость, в багажник можно погрузить боеприпасы и продовольствие. Также эти автомобили не привлекают внимания.

«От командного состава 242 мотострелкового губернаторского полка хотелось бы выразить благодарность губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву. Спасибо вам за переданную технику. Эта техника приблизит нас к победе!» — обратились бойцы.

Подмосковные власти уже передавали помощь для 242 полка, собранную в рамках регионального гуманитарного проекта «Доброе дело». В прошлый раз бойцы получили большое количество нужных и полезных вещей.

Неравнодушные жители региона могут принять участие в гуманитарной акции и поддержать бойцов, перейдя по ссылке.

Ранее Воробьев отметил, что помощь участникам специальной военной операции и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал губернатор.