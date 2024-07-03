«Боевое братство» Ленинского округа поздравило выпускников Мисайловской школы

Представители местного отделения «Боевое братство» посетили одну из школ Ленинского округа, чтобы поздравить выпускников и вручить им подарки. Об этом сообщила пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

Окончание школы — это значимое событие для каждого ученика, но родители не всех выпускников смогли присутствовать на выпускном. В настоящий момент отцы некоторых учащихся находятся в зоне специальной военной операции.

«Мы пришли их поддержать, пожелать им всего самого хорошего, успехов, мира и удачи. Эти дети — наше будущее, наши будущие герои, потому что в каждом направлении есть люди, которые достигают больших высот», — сказал руководитель Ленинского отделения «Боевое братство» Владимир Песоченко.

Начальник отдела экономического развития, экономического управления администрации Ленинского округа также поздравила выпускников от лица главы Ленинского округа Станислава Каторова.

«Идите вперед и пусть ничто вас не остановит. Желаю вам найти себя и реализовать свои таланты. Вы живете в век перемен, поэтому перед вами открываются большие возможности, не упустите их. Помните, вы — наше будущее и надежда нашей страны», — сказал начальник отдела экономического развития, экономического управления администрации Ленинского округа Надежда Татаринцева.

В мероприятии приняли участие победители предварительного партийного голосования Ленинского городского округа Дмитрий Банченко, Татьяна Бондаренко и Олег Тихонов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.