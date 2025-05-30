Боец СВО из Красногорска принял участие в автопробеге «Дорогами Победы»

Акцию провела общественная организация инвалидов «Колесница» к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В пробеге участвовали водители с военной травмой, бойцы специальной военной операции, титулованные спортсмены-паралимпийцы, а также депутаты городских округов и областной Думы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Красногорск представил ветеран боевых действий, подполковник, активист МОООИ «Колесница», инвалид первой группы Андрей Плахута.

Участники стартовали от мемориала «Подольские курсанты» в Подольске и финишировали у музея-заповедника «Бородинское поле». У каждого мемориального места участники возложили цветы и почтили память наших героев минутой молчания.

Местное отделение Ассоциации ветеранов СВО Московской области находится по адресу: ул. Кирова, 1.

Контактный номер телефона: 8(925)345-10-58.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что. большое количество муниципалитетов очень добросовестно ведет работу по всему, что связано со специальной военной операцией.

«Это важно. Я хочу поблагодарить эти территории, которые находятся в зеленой зоне», — сказал Воробьев.