Боец Шаман об освобождении Новополя: это было резко и быстро

Военные из группировки «Восток» с позывными Шаман и Татарин рассказали, как освобождали населенный пункт Новополь в ДНР.

«Заехали мотогруппами — это было резко и быстро, то есть очень мобильно. Ворвались „с двух ног“. Все делалось на одном дыхании», — вспомнил командир подразделения с позывным Шаман.

Он добавил, что даже думать было некогда, настолько быстрой была атака.

Боец с позывным Татарин добавил, что противник избегал прямых перестрелок с россиянами и старался откатываться назад. Он подчеркнул, что военные ВСУ морально слабые.

Пока бойцы защищают страну на СВО, государство помогает их семьям. Так, участников СВО обеспечивают бюджетными местами для обучения детей в лучших вузах страны. Установлены специальные квоты приема на программы бакалавриата и специалитета для абитуриентов, родители которых принимают участие в спецоперации; квота составит 10% от общего количества бюджетных мест каждого вуза. Дети раненых и погибших военных могут поступить в вуз без вступительных испытаний.

Еще государство предоставляет льготную ипотеку для участников СВО и членов их семей. А значит, семьи бойцов могут получить достойное жилье. Накопительно-ипотечная система — военные могут купить квартиру или дом, которые будут оплачены с использованием госсредств.

Участникам СВО предоставляется широкий спектр дополнительных федеральных и региональных льгот и гарантий: получение статуса ветерана боевых действий, направление детей в оздоровительные учреждения, оплата школьных обедов детям, бесплатное посещение кружков и спортивных секций, компенсация за коммунальные расходы и т. д.

Выплаты участникам СВО

Труд военнослужащего достойно оплачивается. При заключении контракта с Минобороны единовременная выплата от государства и региона составляет не менее 800 тыс. рублей. В случае выполнения боевых задач в рамках СВО военнослужащий получает от 210 тыс. рублей в месяц.

Также предусмотрены дополнительные стимулирующие выплаты в размере до 1 млн рублей в год. Военная пенсия компенсируется в полном объеме. Кроме того, предусмотрены выплаты за государственные и ведомственные награды.

Пункт отбора бойцов в Балашихе

В Балашихе по адресу: Восточное шоссе, вл. 2, работает Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту. В нем есть все необходимое для кандидатов — проживание и питание, прохождение медкомиссии, консультации юристов, нотариусов, банковских работников и других специалистов.

Заявление для прохождения отбора на контракт можно подать через портал «Госуслуги». Анкету возможно заполнить и в самом пункте отбора. Подробная информация о контрактной службе доступна по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77, на сайте и в Telegram-боте. Также можно написать на электронную почту info@kontraktmo.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в подмосковном центре добровольцы могут получить максимальное внимание. Регион находится в постоянном контакте с Минобороны РФ.

«Важно уделить максимальное внимание тому, кто подписывает контракт, кто, соответственно, будет защищать нашу страну. Для этого нужна экипировка, для этого нужны навыки ведения боя. В общем все необходимые мероприятия мы там предусматриваем, в том числе и боевое слаживание — ребята знакомятся, обмениваются опытом там. Все это имеет значение», — сказал Воробьев.