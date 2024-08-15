Боеприпас времен ВОВ обезвредили взрывотехники в Дмитровском округе

Заместитель начальника ПСО-2 Денис Совенков рассказал, что в единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратился житель деревни Подгорное и объяснил, что во время выкапывания траншеи под фундамент он обнаружил подозрительный предмет и решил сообщить о нем специалистам.

«Прибыв по указанному адресу, взрывотехники идентифицировали находку как ручную гранату времен Великой Отечественной войны. После чего специалисты вывезли боеприпас в безопасное место и обезвредили его согласно инструкции», — заключил Денис Совенков.

Кроме того, работники 270-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» обеспечили взаимодействие сотрудников ПСО-2 с представителями администрации городского округа и службами оперативного реагирования, а также безопасность проведения взрывотехнических работ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.