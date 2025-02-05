Bloomberg: Google убрал из принципов пункт, запрещающий ИИ при разработке оружия

Компания Google внесла изменения в свои же принципы использования искусственного интеллекта. Оттуда был убран пункт, запрещающий применять ИИ при разработке оружия, сообщает РИА Новости со ссылкой на материал Bloomberg.

В Google прокомментировали нововведение. Там отметили, что демократические страны должны занять лидерскую позицию в создании искусственного интеллекта. ИИ помогает мировому росту и позволяет поддерживать нацбезопасность страны.

Эксперты считают, что Google поменял свою политику по отношению к искусственному интеллекту не просто так. Компания начнет внедрять разработки, которые «могут убивать людей».

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал Госдуму ограничить возможности ИИ-технологий. Он напомнил, что, согласно Библии, в конце человеческой истории придет антихрист.