«Блокирующий гребень» удерживает жару в центре европейской России

«Прямо над центром европейской России блокирующий гребень… на высоте примерно 5-5,5 километра препятствует обычному, характерному для атмосферы переносу воздушных масс с запада на восток… Это приводит к тому, что погода жаркая», — пояснил Вильфанд.

По прогнозам синоптиков, до конца недели в Московской области и соседних регионах дневная температура будет колебаться в пределах 25–30 градусов. Осадков не ожидается, однако уже в субботу возможен небольшой дождь.

Медики предупреждают об опасности такой погоды, особенно в условиях мегаполиса.

«Врачи отмечают, что это опасная погода, потому что в Москве, где условия не вполне естественные, — асфальт, много высотных домов, которые излучают тепло, — находиться в полуденные часы под прямыми солнечными лучами нельзя, потому что ультрафиолет в эти часы опасен для человека», — подчеркнул Вильфанд.



