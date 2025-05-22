Блогеру Лерчек продлили домашний арест на 1 месяц

Постановлением суда было удовлетворено ходатайство следователя о продлении меры пресечения Валерии и Артему Чекалиным, Роману Вишняку на один месяц. Также суд отказал в удовлетворении ходатайств об изменении меры пресечения фигурантам дела на более мягкую.

В мае ФНС выставила новый счет Чекалиной, у нее теперь образовался долг в 28 млн рублей.

В начале октября 2024 года суд поместил Валерию и ее экс-супруга Артема под домашний арест. Они стали фигурантами дела о незаконных валютных операциях на 250 млн рублей с использованием поддельных документов. Чекалиным грозит до 10 лет тюрьмы.

Также суд наложил арест на имущество блогера. Деньги будут заморожены на весь срок предварительного следствия и судебного разбирательства.