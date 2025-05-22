Блогеру Лерчек продлили домашний арест на 1 месяц
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Троицкий районный суд Москвы продлил меру пресечения фигурантам по делу блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Постановлением суда было удовлетворено ходатайство следователя о продлении меры пресечения Валерии и Артему Чекалиным, Роману Вишняку на один месяц. Также суд отказал в удовлетворении ходатайств об изменении меры пресечения фигурантам дела на более мягкую.
В мае ФНС выставила новый счет Чекалиной, у нее теперь образовался долг в 28 млн рублей.
В начале октября 2024 года суд поместил Валерию и ее экс-супруга Артема под домашний арест. Они стали фигурантами дела о незаконных валютных операциях на 250 млн рублей с использованием поддельных документов. Чекалиным грозит до 10 лет тюрьмы.
Также суд наложил арест на имущество блогера. Деньги будут заморожены на весь срок предварительного следствия и судебного разбирательства.